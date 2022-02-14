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"Потрібен референдум": Гетманцев розповів про нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:49
Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібен референдум щодо фінансових питань в тому числі і щодо системи оподаткування, як це є у Швейцарії.
Дивися повний текст \"Потрібен референдум\": Гетманцев розповів про нову податкову реформу
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:49
Военное положение максимум на 60 дней, какие военные времена?
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aaggrruu
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:59
aaggrruu написав:
Военное положение максимум на 60 дней, какие военные времена?
А при чем тут "ВП максимум на 60 дней"? -- он просто про теперешнюю -- сильно упрощенную -- налоговую систему говорит.
Хотите точных юридических формулировок? -- ждите законопроект.
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_hunter
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Додано: Суб 19 бер, 2022 03:13
курс обміну який, де ця інформація?
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agcsc
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