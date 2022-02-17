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МВФ попередньо оцінює падіння
ВВП України в 35% у 2022 році

МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:25

МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Методологія підрахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка враховує такі військові конфлікти, оцінює падіння ВВП через повномасштабну війну Росії проти України у 35% у 2022 році.

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МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:25

это хуже чем в 1991м? Где-то уровень 1983? Или 1947-й наступит с голодом?
sundaytvgood
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Модератори: Ірина_, Модератор

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