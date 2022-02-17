|
|
МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:25
Пропонуємо до обговорення:
Методологія підрахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка враховує такі військові конфлікти, оцінює падіння ВВП через повномасштабну війну Росії проти України у 35% у 2022 році.
Дивися повний текст МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97592
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:25
это хуже чем в 1991м? Где-то уровень 1983? Или 1947-й наступит с голодом?
-
sundaytvgood
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 16.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор