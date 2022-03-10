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Оператор ГТС України обладнає
сонячними панелями...

Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:00

Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями...

Пропонуємо до обговорення:
Через значне пошкодження електричних мереж у зонах бойових дій Оператор ГТС України (ОГТСУ) терміново встановлює комплекти з сонячних панелей на газорозподільних станціях (ГРС) для забезпечення їх резервного живлення.

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Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями газорозподільні станції для забезпечення резервного живлення
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:00

Назревает очередной грандиозный дерибан. Надо быть совсем отмороженым, что-бы сидеть на стабильной газовой трубе (газ легко превращается в электричество), а электричество получать от нестабильного солнца.
zloy_ukr
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