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Rocket заморожує
діяльність в Україні

Rocket заморожує діяльність в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:44

Rocket заморожує діяльність в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні.

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Rocket заморожує діяльність в Україні
R2
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