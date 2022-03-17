Сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні.
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Rocket заморожує діяльність в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 бер, 2022 09:44
Rocket заморожує діяльність в Україні
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Дивися повний текст
Rocket заморожує діяльність в Україні
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