У середньому один городянин за місяць витрачає близько 2000 літрів проточної води з-під крана.
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Як платити за воду значно менше: прості способи
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:12
Як платити за воду значно менше: прості способи
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Дивися повний текст
Як платити за воду значно менше: прості способи
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