RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як платити за воду значно
менше: прості способи

Як платити за воду значно менше: прості способи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:12

Як платити за воду значно менше: прості способи

Пропонуємо до обговорення:
У середньому один городянин за місяць витрачає близько 2000 літрів проточної води з-під крана.

Дивися повний текст
Як платити за воду значно менше: прості способи
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними...
R2 » Пон 14 бер, 2022 15:45
2 741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 16:52
_hunter
Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити
R2 » Вів 15 лют, 2022 10:47
0 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 10:47
R2
За рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок
R2 » Вів 15 лют, 2022 10:39
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 10:39
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.