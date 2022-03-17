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У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing...
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:31
Пропонуємо до обговорення:
російський провайдер обслуговування та ремонту повітряних суден «А-Технікс» пройшов аудит росавіації для виконання технічного обслуговування літаків Boeing та Airbus.
Дивися повний текст У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing та Airbus
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R2
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:31
Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
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finuser502
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:19
Росавиация: У вас есть синяя изолента на складах?
Компания: Да, очень много.
Росавиация: Вы сертифицированы!
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:05
finuser502 написав:Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
Це не заважатиме літати у внутр.повітр.просторі
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GALeon
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:36
GALeon написав:
finuser502 написав:Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
Це не заважатиме літати у внутр.повітр.просторі
сьогодні вже проскочила новина, що є перша аварія цивільного літака в рашці
почалось?
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greenozon
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:43
greenozon написав: GALeon написав:
finuser502 написав:Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
Це не заважатиме літати у внутр.повітр.просторі
сьогодні вже проскочила новина, що є перша аварія цивільного літака в рашці
почалось?
Воно і не закінчувалось
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GALeon
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