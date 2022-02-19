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Чи може пенсіонер отримувати
виплату за кордоном, якщо...

Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:11

Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Так, може, але не в усіх країнах.

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Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання
R2
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