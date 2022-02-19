Так, може, але не в усіх країнах.
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Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:11
Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо...
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Дивися повний текст
Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання
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