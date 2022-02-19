В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.
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\"Себе ми точно прогодуємо\": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед – ОП
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Додано: Нед 20 бер, 2022 19:58
"Себе ми точно прогодуємо": Україна забезпечена...
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Дивися повний текст
\"Себе ми точно прогодуємо\": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед – ОП
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