Український підрозділ Metro зажадав від центрального офісу закрити бізнес у країні-агресорі. У відповідь стали надходити погрози.
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Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги припинити роботу в Росії, — Дубілет
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:21
Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги...
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Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги припинити роботу в Росії, — Дубілет
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:21
Фашисты поддерживают фашистов! Сжигать их магазины, и устроить бойкот по Европе!
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:49
Re: Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги.
Не тех пугают
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