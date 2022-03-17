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Metro погрожував зупинити
бізнес в Україні через вимоги...

Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:21

Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги...

Пропонуємо до обговорення:
Український підрозділ Metro зажадав від центрального офісу закрити бізнес у країні-агресорі. У відповідь стали надходити погрози.

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Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги припинити роботу в Росії, — Дубілет
R2
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Фашисты поддерживают фашистов! Сжигать их магазины, и устроить бойкот по Европе!
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:49

Re: Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги.

Не тех пугают
2XL
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Та пошли они вслед за рашакораблем!
konjkov_il29
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