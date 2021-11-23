Про те, чи можуть в нинішніх реаліях конфіскувати майно в українців розповів юрист.
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Як здійснюється примусове вилучення майна під час воєнного стану, і чи можна його повернути
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Додано: Пон 21 бер, 2022 06:26
Як здійснюється примусове вилучення майна під час...
Пропонуємо до обговорення:
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Як здійснюється примусове вилучення майна під час воєнного стану, і чи можна його повернути
Додано: Пон 21 бер, 2022 06:26
А если ВСУ отняли автомобиль без офоимления и выдачи каких либо документов тогда как быть. Получаеться беспредел?
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:23
Re: Як здійснюється примусове вилучення майна під час...
Получается ДА
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