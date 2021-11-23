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Як підключити супутниковий
інтернет Starlink

Як підключити супутниковий інтернет Starlink
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:56

Як підключити супутниковий інтернет Starlink

Пропонуємо до обговорення:
В Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як підключити супутниковий інтернет Starlink в Україні.

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Як підключити супутниковий інтернет Starlink
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