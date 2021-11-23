В Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як підключити супутниковий інтернет Starlink в Україні.
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Як підключити супутниковий інтернет Starlink
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:56
Як підключити супутниковий інтернет Starlink
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Як підключити супутниковий інтернет Starlink
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