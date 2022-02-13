Україна опрацьовує рішення стосовно отримання репарацій та контрибуцій від росії за завдані нашій державі збитки.
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У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій від росії
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Додано: Пон 21 бер, 2022 23:45
У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій...
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Дивися повний текст
У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій від росії
Додано: Пон 21 бер, 2022 23:45
Для получения репараций необходимо 1) объявить войну РФ; 2) выиграть её; 3) заключить мирный договор, предусматривающий выплату репараций. Всё остальное лишь демагогия. Сербия судилась с НАТО и ничего не получила в качестве компенсации за разрушения от их бомбардировок.
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