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У МЗС назвали можливі шляхи
отримання Україною репарацій...

У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 23:45

У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій...

Пропонуємо до обговорення:
Україна опрацьовує рішення стосовно отримання репарацій та контрибуцій від росії за завдані нашій державі збитки.

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У МЗС назвали можливі шляхи отримання Україною репарацій від росії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 23:45

Для получения репараций необходимо 1) объявить войну РФ; 2) выиграть её; 3) заключить мирный договор, предусматривающий выплату репараций. Всё остальное лишь демагогия. Сербия судилась с НАТО и ничего не получила в качестве компенсации за разрушения от их бомбардировок.
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