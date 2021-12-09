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Що загрожує водіям, які
продовжать використовувати...

Що загрожує водіям, які продовжать використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 06:27

Що загрожує водіям, які продовжать використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загрожує водіям, які продовжуватимуть використовувати відеореєстратори.

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Що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори
R2
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