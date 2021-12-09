У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загрожує водіям, які продовжуватимуть використовувати відеореєстратори.
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Що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори
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Додано: Вів 22 бер, 2022 06:27
Що загрожує водіям, які продовжать використовувати...
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Дивися повний текст
Що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори
Додано: Вів 22 бер, 2022 06:27
Добро пожаловать в Херсон для проведения жёсткой беседы с водителями. Особенно на авто без номеров и с буквой Z на кузове . Может и город освободите за одно.
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