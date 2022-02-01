Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про нову шахрайську схему. Зокрема, зловмисники намагаються наживаються на війні в Україні.
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Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни
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Додано: Вів 22 бер, 2022 08:29
Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську...
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Дивися повний текст
Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни
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