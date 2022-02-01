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Мер Івано-Франківська попередив
про нову шахрайську...

Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:29

Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську...

Пропонуємо до обговорення:
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про нову шахрайську схему. Зокрема, зловмисники намагаються наживаються на війні в Україні.

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Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни
R2
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