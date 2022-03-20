Депутати готують законопроект про додатковий податок для міжнародних компаній, що працюють у Росії.
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Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податок
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Додано: Вів 22 бер, 2022 08:36
Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні,...
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Дивися повний текст
Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податок
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