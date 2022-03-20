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Міжнародні компанії, що працюють
у росії та Україні,...

Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:36

Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні,...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати готують законопроект про додатковий податок для міжнародних компаній, що працюють у Росії.

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Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податок
R2
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