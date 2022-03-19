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Війна росії проти України може призвести до глобальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 бер, 2022 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має змиритися з перспективою того, що війна росії проти України може призвести до «надзвичайно серйозної» глобальної продовольчої кризи.
Дивися повний текст Війна росії проти України може призвести до глобальної продовольчої кризи — МЗС Франції
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