RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардепи пропонують карати
за незаконний перетин...

Нардепи пропонують карати за незаконний перетин...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:48

Нардепи пропонують карати за незаконний перетин...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.

Дивися повний текст
Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97611
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Соціальні» та «елітні»: як нардепи пропонують...
R2 » Сер 16 лют, 2022 17:13
8 925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 16:46
alt402
Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно...
R2 » Чет 10 лют, 2022 16:52
3 519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 12:26
alt402
У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та...
R2 » Сер 09 лют, 2022 23:28
1 275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 23:28
r_a_piskunov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (159)
22.03.2022 05:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.