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Нардепи пропонують карати за незаконний перетин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 бер, 2022 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.
Дивися повний текст Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років
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Додано: Вів 22 бер, 2022 08:48
че не смертную казнь не вижу разницы
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