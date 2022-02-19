Українські digital-спеціалісти створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky.
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Допомога армії: українці створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 бер, 2022 08:49
Допомога армії: українці створили колекцію NFT-мистецтва...
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Дивися повний текст
Допомога армії: українці створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky
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