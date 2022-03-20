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Не варто заздалегідь розраховувати
на передачу Україні...

Не варто заздалегідь розраховувати на передачу Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:26

Не варто заздалегідь розраховувати на передачу Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати на відновлення країни $300 млрд російського Держрезерву, заморожених у США, але для цього необхідно змінити законодавство Сполучених Штатів Америки.

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Не варто заздалегідь розраховувати на передачу Україні заморожених у США російських $300 млрд – Рашкован
R2
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