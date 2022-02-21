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Мільярд доларів на "Мрію". Скільки коштуватиме побудова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 бер, 2022 06:27
Пропонуємо до обговорення:
В державному підприємстві "Антонов" підрахували, скільки буде коштувати добудувати легендарний АН-225 "Мрія", який є копією того літака, що знищили російські окупанти під Гостомелем. За попередніми даними, будівництво обійдеться в 1 млрд доларів.
Дивися повний текст Мільярд доларів на \"Мрію\". Скільки коштуватиме побудова літака
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