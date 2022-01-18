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Де вигідно придбати Зелену
карту - які штрафи у країнах...

Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15

Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз, коли не зрозуміло, відкриті чи ні офіси страхових компаній, найкращим варіантом оформити Зелену карту залишається онлайн.

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Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах ЄС за її відсутності
R2
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