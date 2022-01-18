Зараз, коли не зрозуміло, відкриті чи ні офіси страхових компаній, найкращим варіантом оформити Зелену карту залишається онлайн.
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Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах ЄС за її відсутності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15
Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах...
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Дивися повний текст
Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах ЄС за її відсутності
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