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Альфа-Банк Україна погоджує з
НБУ довірену особу/осіб,...

Альфа-Банк Україна погоджує з НБУ довірену особу/осіб,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 02:24

Альфа-Банк Україна погоджує з НБУ довірену особу/осіб,...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна погоджує з НБУ довірену особу/осіб, яким буде передано право голоса за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною

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Альфа-Банк Україна погоджує з НБУ довірену особу/осіб, яким буде передано право голоса за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною
R2
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