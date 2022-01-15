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російська «Сєвєрсталь» перед ризиком дефолту - не змогла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:34
Пропонуємо до обговорення:
російський виробник сталі ПАТ «Сєвєрсталь» став першою великою компанією в рф, яка не змогла вчасно сплатити відсотки за боргом в іноземній валюті через блокування банківських перерахунків.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:34
дивні якісь санкції, чому б не забрати з рашки пару млн баксів? чи вони і так уже не в ній, а умовно на кіпрі?
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shlyocuk
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