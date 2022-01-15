RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
російська «Сєвєрсталь» перед
ризиком дефолту - не змогла...

російська «Сєвєрсталь» перед ризиком дефолту - не змогла...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:34

російська «Сєвєрсталь» перед ризиком дефолту - не змогла...

Пропонуємо до обговорення:
російський виробник сталі ПАТ «Сєвєрсталь» став першою великою компанією в рф, яка не змогла вчасно сплатити відсотки за боргом в іноземній валюті через блокування банківських перерахунків.

Дивися повний текст
російська «Сєвєрсталь» перед ризиком дефолту - не змогла вчасно виплатити борг
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97620
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:34

дивні якісь санкції, чому б не забрати з рашки пару млн баксів? чи вони і так уже не в ній, а умовно на кіпрі?
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 62 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед...
R2 » Чет 10 бер, 2022 19:33
1 799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2022 19:33
straponesa
«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко... 1, 2
R2 » Вів 18 січ, 2022 10:55
17 2742
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 11:13
demon0983886848
Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
R2 » П'ят 14 січ, 2022 13:20
6 742
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 10:24
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (387)
25.03.2022 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.