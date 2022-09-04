Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы

|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 05 вер, 2022 15:13
Купили годовую подписку на perfectum + все модули, в замен Битрикса, подписка еще активна полгода примерно, но...... Итак бюджет ограничен, так оказалось что большая часть не работает, кнопку нарисовали, а функционала к ней нет. Тех.поддержка хамит, деньги возвращать не хотят. Жаль что в статье подобраны сырые и от части мошеннические системы, на мой взгляд.
Денег нет, работоспособности тоже, ищем дальше тех кто не обманет презентацией.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|