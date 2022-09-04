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Finance.ua: Чем заменить
российские CRM системы

Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:12

ns8957175 згоден
nikitaartemenko991
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:37

Підскажіть будь ласка, яку срм систему для веб - компанії?
k_vovkanets
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:13

Купили годовую подписку на perfectum + все модули, в замен Битрикса, подписка еще активна полгода примерно, но...... Итак бюджет ограничен, так оказалось что большая часть не работает, кнопку нарисовали, а функционала к ней нет. Тех.поддержка хамит, деньги возвращать не хотят. Жаль что в статье подобраны сырые и от части мошеннические системы, на мой взгляд.
Денег нет, работоспособности тоже, ищем дальше тех кто не обманет презентацией.
andrey_samikov
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:09

ns8957175
теж користуюся, вона топ
stasukvolodimir438
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:04

тоже голосую за LP-CRM
vadimkanester12
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