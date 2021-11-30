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Львів отримав 25
терміналів Starlink

Львів отримав 25 терміналів Starlink
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:00

Львів отримав 25 терміналів Starlink

Пропонуємо до обговорення:
Львівський ІТ Кластер 25 березня передав для об’єктів критичної інфраструктури Львова 25 терміналів Starlink.

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Львів отримав 25 терміналів Starlink
R2
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зачем во Львове Старлинк, когда он нужен на передовой?
sundaytvgood
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