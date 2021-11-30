Львівський ІТ Кластер 25 березня передав для об’єктів критичної інфраструктури Львова 25 терміналів Starlink.
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Львів отримав 25 терміналів Starlink
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:00
Львів отримав 25 терміналів Starlink
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Дивися повний текст
Львів отримав 25 терміналів Starlink
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