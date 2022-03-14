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Нові правила трудових відносин під час війни:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 бер, 2022 03:51
Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 24 березня, в Україні набрав чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану.
Дивися повний текст Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят
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Додано: Суб 26 бер, 2022 03:51
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