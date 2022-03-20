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В Україні повістки до військкомату отримуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 бер, 2022 00:11
Пропонуємо до обговорення:
Чоловікам призовного віку, які порушили комендатську годину та є грубим порушникам правил дорожнього руху патрульна поліція вручає повістки у військкомати.
Дивися повний текст В Україні повістки до військкомату отримуватимуть порушники ПДР та комендантської години
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Додано: Нед 27 бер, 2022 00:11
Зачем нужны идиоты в армии?
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gretzky_vic
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