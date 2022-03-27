RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яка робота є зараз та
скільки платять в Україні

Яка робота є зараз та скільки платять в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 05:52

Яка робота є зараз та скільки платять в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Через війну рф проти України велика частка українського бізнесу або повністю припинила свою діяльність, або призупинила функціонування в очікуванні кращих часів. Проте є компанії, які продовжують працювати та надавати роботу українцям.

Дивися повний текст
Яка робота є зараз та скільки платять в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97625
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні повістки до військкомату отримуватимуть...
R2 » Нед 27 бер, 2022 00:11
0 134
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 бер, 2022 00:11
R2
Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у...
R2 » П'ят 25 бер, 2022 14:36
2 514
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 18:51
697733
В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження...
R2 » Сер 23 бер, 2022 00:39
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 00:39
shlyocuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (96)
27.03.2022 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.