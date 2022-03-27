|
|
Яка робота є зараз та скільки платять в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 бер, 2022 05:52
Пропонуємо до обговорення:
Через війну рф проти України велика частка українського бізнесу або повністю припинила свою діяльність, або призупинила функціонування в очікуванні кращих часів. Проте є компанії, які продовжують працювати та надавати роботу українцям.
Дивися повний текст Яка робота є зараз та скільки платять в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97625
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор