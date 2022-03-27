Про це повідомляє офіційний Telegram-канал міністра Кабміну Олега Немчінова.
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Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із \"червоної\" зони
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Додано: Нед 27 бер, 2022 18:15
Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із "червоної"...
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Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із \"червоної\" зони
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