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Карантин в Україні. П'ять
областей вийдуть із "червоної"...

Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із "червоної"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:15

Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із "червоної"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал міністра Кабміну Олега Немчінова.

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Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із \"червоної\" зони
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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