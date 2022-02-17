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Польща для українців
від А до Я

Польща для українців від А до Я
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:22

Польща для українців від А до Я

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які вимушено прибули до Польщі у пошуку безпечного місця для порятунку своїх сімей, наразі зіткнулися із заплутаним клубком питань, відповіді на які необхідно видобувати по крихтам з різних джерел. Журналісти сайту "Мінфін" на основі практичного досвіду проживання своїх працівників у Польщі узагальнили усі питання та розробили перший безкоштовний вебінар “Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати”.

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Польща для українців від А до Я
R2
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