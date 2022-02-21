Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку.
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Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 14:45
Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро
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Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро
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