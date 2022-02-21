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Україна отримає від Франції
кредит у 300 мільйонів євро

Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:45

Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку.

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Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро
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