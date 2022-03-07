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Польща як і раніше готова
приймати українських біженців,...

Польща як і раніше готова приймати українських біженців,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:13

Польща як і раніше готова приймати українських біженців,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Петро Глинський.

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Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується
R2
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