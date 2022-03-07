Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Петро Глинський.
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Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:13
Польща як і раніше готова приймати українських біженців,...
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Дивися повний текст
Польща як і раніше готова приймати українських біженців, але їх кількість зменшується
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