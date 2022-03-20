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Нові будинки в Україні будуватимуть
вже з бомбосховищем,...

Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49

Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,...

Пропонуємо до обговорення:
Після війни нові будинки в Україні проектуватимуть та зводитимуть на кшталт ізраїльських – з обов’язковим укріпленим підземним паркінгом.

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Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:53

Re: Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,

Лучше развивать сеть метро для использования как укрытия
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:15

  Kudrjavuy написав:3. Почему не упомянули основное и ключевое - МЕТРО?

Наверно потому, что городов с метро у нас меньше, чем городов вообще. Хотя во Львове кажется есть
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:03

  Diman написав:Лучше развивать сеть метро для использования как укрытия

Ага: бежать с той же Трои до ближайшего метро -- та еще развлекуха :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:48

  whois2010 написав:
  Kudrjavuy написав:3. Почему не упомянули основное и ключевое - МЕТРО?

Наверно потому, что городов с метро у нас меньше, чем городов вообще. Хотя во Львове кажется есть

Скільки казали, не видавати місце розрашування генштабу С. Бандери! :evil:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:52

Re: Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,

"Метро" - это оччень - очччень "длинные деньги".
При чём перспективно и стратегически в капитальное строительство.
Может поэтому всё строительство метро продано иносранцам.
"Чёрной-чёрной коррупцией"

Не, но я вообще в а...е!
- Зачем удалять посты?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 01 кві, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:53

  Faceless написав:
  whois2010 написав:
  Kudrjavuy написав:3. Почему не упомянули основное и ключевое - МЕТРО?

Наверно потому, что городов с метро у нас меньше, чем городов вообще. Хотя во Львове кажется есть

Скільки казали, не видавати місце розрашування генштабу С. Бандери! :evil:

:lol:
А в Одессе больше!

(Спецслужбы всего мира изучают, словно по букварю опыт организации краївок УПА - так, что здесь нет криминала)
Kudrjavuy
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