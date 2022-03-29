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Скільки Україна вже може
отримати на повоєнне відновлення

Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 10:35

Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення

Пропонуємо до обговорення:
Україна може зараз розраховувати на отримання 400-500 млрд. доларів на повоєнне відновлення.

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Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення
R2
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