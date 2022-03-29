Україна може зараз розраховувати на отримання 400-500 млрд. доларів на повоєнне відновлення.
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Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення
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Додано: Суб 02 кві, 2022 10:35
Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення
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Дивися повний текст
Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення
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