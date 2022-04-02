Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
Дивися повний текст
Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну плату - відповідь Держпраці
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 кві, 2022 00:27
Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну плату - відповідь Держпраці
|