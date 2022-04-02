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Чи можна під час воєнного
часу не платити заробітну...

Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 00:27

Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.

Дивися повний текст
Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну плату - відповідь Держпраці
R2
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