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Finance.ua: Автострахование в
Европе для украинцев: где...

Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38

Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...

Пропонуємо до обговорення:
Полезные советы
С 24 февраля, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, более 4,1 млн украинцев выехали за границу. Основное направление – Европа.

Выезд в Европу на собственном транспорте удобный, но не дешевый вариант. Если передвижение поездом или автобусом для беженцев из Украины сейчас бесплатно, то оплачивать топливо для вашего авто никто не будет. А есть еще платные дороги, СТО, страховки.

Дивися повний текст Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38

Вы даете протеворечивую информацию.
Тут рекомендуете покупку онлайн через ваш сайт, когда уже за границей.
А в другой стать сказано "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту".
https://finance.ua/insurance/zelenaja-karta-i-drugie
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56

Добрий день, шановна alpha.
На момент написання статті дійсно не можна було придбати Зелену карту із-за кордону. З 1 березня 2022 року продовжити дію електронного поліса Зелена карта можливо, навіть якщо ви вже перебуваєте за кордоном. Проте зверніть увагу, найближча дата початку дії поліса – завтра. Інформацію в статті також оновили.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:05

А что насчёт Литвы?
solodkovskaya_s
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:34

Что сейчас? Действуют еще скидки?
vmkalatsey
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:51

vmkalatsey діє унікальна знижка на страхові продукти: Автоцивілку (ОСЦПВ), Зелену картку, страхування для виїзду за кордон.
Просто застосуйте промокод — fin297c при замовленні та отримайте Додаткову знижку - 8%.

З повагою, Ірина
Ірина_
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