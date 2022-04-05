RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Finance.ua: Автострахование в
Европе для украинцев: где...

Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:01

Чи актуальна зараз інформація по безкоштовній страховці в Чехії?
finuser523
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47

На Finance.ua стоимость такого полиса – 394 грн. Оформление займет до 15 минут. Наши менеджеры, которые работают в экстремальных условиях 24/7, всегда готовы проконсультировать вас. -
ЛОЖНОЕ утверждение
vladimiranch52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:54

  vladimiranch52 написав:На Finance.ua стоимость такого полиса – 394 грн. Оформление займет до 15 минут. Наши менеджеры, которые работают в экстремальных условиях 24/7, всегда готовы проконсультировать вас. -
ЛОЖНОЕ утверждение

Добрий день, шановний користувач.
Що саме Ви маєте на увазі? Рекомендуємо написати всі свої зауваження на пошту insurance@mail.finance.ua. Наші фахівці зможуть Вам допомогти та вирішити всі питання, які виникли.

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:06

Платформа для оформления страховки

Подскажите, у кого есть опыт оформления полиса (Зеленая карта или другой) с платформы polisgo.com.ua ?
Оставите отзыв?
tomas-artem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 12.03.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися... 1, 2
D2 » П'ят 23 кві, 2021 14:17
10 31760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 13:17
Ірина_
Finance.ua: Как работает шеринг документов в «Дія»
D2 » Нед 16 жов, 2022 20:35
1 1113
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 жов, 2022 20:35
moveton
Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка... 1, 2
D2 » Вів 05 кві, 2022 20:38
14 20485
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 жов, 2022 11:37
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.