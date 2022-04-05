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Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 16 сер, 2022 18:01
Чи актуальна зараз інформація по безкоштовній страховці в Чехії?
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finuser523
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47
На Finance.ua стоимость такого полиса – 394 грн. Оформление займет до 15 минут. Наши менеджеры, которые работают в экстремальных условиях 24/7, всегда готовы проконсультировать вас. -
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vladimiranch52
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:54
vladimiranch52 написав:
На Finance.ua стоимость такого полиса – 394 грн. Оформление займет до 15 минут. Наши менеджеры, которые работают в экстремальных условиях 24/7, всегда готовы проконсультировать вас. -
ЛОЖНОЕ утверждение
Добрий день, шановний користувач.
Що саме Ви маєте на увазі? Рекомендуємо написати всі свої зауваження на пошту insurance@mail.finance.ua
. Наші фахівці зможуть Вам допомогти та вирішити всі питання, які виникли.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 27 гру, 2022 20:06
Подскажите, у кого есть опыт оформления полиса (Зеленая карта или другой) с платформы polisgo.com.ua ?
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tomas-artem
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