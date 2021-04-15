Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...

Шановні форумчани, зверніть увагу!
З 26 липня зросте вартість полісів «Зелена картка»!
Тож сьогодні можна ще встигнути її оформити по старій ціні.
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З повагою,
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:04
Шановні форумчани, зверніть увагу!
З 26 липня зросте вартість полісів «Зелена картка»!
Тож сьогодні можна ще встигнути її оформити по старій ціні.
Застосуйте промокод — fin297c при замовленні та отримайте Додаткову знижку - 8%.
З повагою,
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