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Скільки коштують квартири в
Польщі, Німеччині та інших...

Скільки коштують квартири в Польщі, Німеччині та інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 01:13

Скільки коштують квартири в Польщі, Німеччині та інших...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість переселенців живуть у спеціальних центрах або орендують житло, але хтось розглядає перспективу залишитись у Європі надовго та цікавиться питанням купівлі нерухомості.

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Скільки коштують квартири в Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС
R2
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