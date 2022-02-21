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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 кві, 2022 15:11
У "Дії" знову можна зареєструвати ТОВ
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У \"Дії\" знову можна зареєструвати ТОВ
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