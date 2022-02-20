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В НАБУ пояснили, чому під
час кредитних канікул не...

В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:32

В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не...

Пропонуємо до обговорення:
Для тих, хто опинився у скрутному становищі, дозволено певний час не сплачувати за кредит.

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В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки
R2
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