Для тих, хто опинився у скрутному становищі, дозволено певний час не сплачувати за кредит.
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В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:32
В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не...
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Дивися повний текст
В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки
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