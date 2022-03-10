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Виплату квітневих пенсій
профінансовано на 20%

Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 05:51

Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Виплата квітневих пенсій профінансована на 20%, в тому числі, на 100% у 6 областях.

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Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%
R2
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