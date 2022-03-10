Виплата квітневих пенсій профінансована на 20%, в тому числі, на 100% у 6 областях.
Дивися повний текст
Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 кві, 2022 05:51
Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%
|