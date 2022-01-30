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У Мінфіні США розповіли,
чи підпадає під санкції...

У Мінфіні США розповіли, чи підпадає під санкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 20:37

У Мінфіні США розповіли, чи підпадає під санкції...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-банк (Україна) визначений Мінфіном США окремою юрособою, яка не підпадає під санкції.

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У Мінфіні США розповіли, чи підпадає під санкції Альфа-Банк Україна
R2
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