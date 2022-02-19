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Акціонери Альфа Банку повинні
шукати вихід, це може бути...

Акціонери Альфа Банку повинні шукати вихід, це може бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:13

Акціонери Альфа Банку повинні шукати вихід, це може бути...

Пропонуємо до обговорення:
Санкції США проти російського Альфа Банку не поширюються на однойменний український банк, але Михайло Фрідман, Петро Авен та інші співвласники фінустанови мають шукати вихід з цієї ситуації.

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Акціонери Альфа Банку повинні шукати вихід, це може бути продаж іншому власнику — голова НБУ про санкції США
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:13

Що тут думати?! Долю агресорів продати Юнікредиту, а кошти передати ЗСУ!
pogor
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Модератори: Ірина_, Модератор

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