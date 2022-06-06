Finance.ua: Бесплатные сервисы для украинцев

Онлайн-библиотеки, кинотеатры, консультации с врачами и другое После начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины десятки известных отечественных и иностранных компаний решили выразить украинцам солидарность, предоставив свободный доступ к своим услугам.
maksimivanov255 написав:Перепрошую, ви перевіряли "можливість отримання доступу до платних послуг Фігма"? Я особисто звернувся до служби підтримки, та мені повідомили що така можливість не передбачена.
Дякую за інформацію. Ми звернулись у підтримку сервісу за уточненнями.
Видавництво Фоліо за промокодом надає 50% знижку (як написано у них нас сайті), а не продає за 1гривню (як написано тут https://finance.ua/ua/saving/besplatnye ... -ukraincev) На Якабу, якщо зайти в розділ "Акції" , то акції "Yakaboo відкриває безкоштовний доступ* до читання та слухання книжок у мобільному додатку" немає. Є через посилання в Вашій статті. Або я не знайшов-)
Kyivstar дает 250 грн в месяц на связь в роуминге, предоставляет доступ к домашнему интернету для тех, кто не пополнил счет, и обеспечивает связь даже при отсутствии денег на счету. - Смешно . Мне сегодня мать с Киевстара на Киевстар не смогла позвонить , с 11 мая даже внутри сети отменили звонки без денег на счету. До войны можно было , а вот когда в Харькове при повальной безработице люди сидят то драть их в хвост и гриву это ок.